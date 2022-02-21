Dünya ABD’nin Moskova Büyükelçiliği'nden ABD vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği'nden ABD vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı

Dünya

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği'nden ABD vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarına muhtemel terör saldırılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

21 Şubat 2022, Pazartesi 02:12 Son Güncelleme:
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Ukrayna-Rusya krizi devam ederken, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden “terör saldırısı” uyarısı yapıldı. ABD Büyükelçiliği, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarına muhtemel terör saldırılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunarak, "Basında çıkan haberlere göre Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere büyük şehirlerde ve Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelerde alışveriş merkezleri, tren, metro istasyonları ve diğer kalabalık yerlerde saldırı tehdidi bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, ABD vatandaşlarının belirtilen kentlerdeki toplu alanlarda bulunmaması çağrısı yapıldı.

MOSKOVA (İHA)

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