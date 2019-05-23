Harvard Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Walt, Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü ve eski Beyaz Saray yetkilisi Charles Kupchan ve John Hopkins Üniversitesi Profesörü Özgür Özdamar, ABD'nin başkenti Washington'da Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen panelde konuştu.

Konuşmasında Orta Doğu'daki gelişmelere ve ABD'nin bölgeye olan ilgisine değinen Walt, "Amerika'nın bölgeyle olan bağı tamamen bitmese de ciddi oranda azalacak. ABD, (Orta Doğu'da) bazı durumlarda askeri varlık gösterse de daha çok diplomatik olarak varlığını sürdürecek." dedi.

Walt, ABD'nin bölge ile olan ilişkisinde yaptığı en büyük hatanın, bazı ülkelere diğerlerine oranla daha farklı bir yaklaşım sergilemesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"ABD'nin bazı Orta Doğu ülkeleriyle özel ilişki kurması, diğer ülkelerin Washington ile ilişki kurma becerilerini yabancılaştırıyor. Filistin-İsrail çatışmasında görüldüğü gibi bu sorun, ABD'nin İsrail ile özel bir ilişkisi kurmasıyla ortaya çıktı. Yapmamız gereken, bölgede mümkün olduğunca çok ülke ile normal bir ilişki kurmaya çalışmak."

Walt'ın söylemine destek veren Charles Kupchan ise Washington'un ilgisinin artık Asya pazarına yönlenmeye başladığını ve ABD'nin Orta Doğu'ya gösterdiği fazla ilginin zamanla azalacağını savundu.

Kupchan, buna rağmen ABD'nin bölgeden hızlı çekilmesinin de Irak ve Afganistan'da olduğu gibi sorun oluşturacağını kaydederek, "Orta Doğu'dan çıkmaya çalışıyoruz ama Orta Doğu her seferinde bizi geri içine çekiyor." ifadelerini kullandı.

Diğer konuşmacı Prof. Özdamar da küresel hiyerarşideki dış politika rollerinin önemli ölçüde değiştiğini belirterek, "Bölgede görülen problemler özellikle 'Arap Baharı' ayaklanmasından ve bölgedeki büyük değişimlerden kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin eski Başkan George W. Bush zamanında güvenlik sağlayıcısı rolü üstlendiğini fakat Başkan Barak Obama zamanında daha az müdahaleci bir hale büründüğünü savunan Özdamar, Başkan Donald Trump yönetiminin ise bölgeye yönelik belirli ve yeterli bir planının olmadığına dikkati çekti.

AA