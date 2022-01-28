Dünya ABD’nin Pittsburgh kentinde köprü çöktü: 3 yaralı

ABD’nin Pittsburgh kentinde köprü çöktü: 3 yaralı

Dünya

ABD’nin Pittsburgh kentinde köprü çöktü: 3 yaralı

ABD’nin Pennsylvania eyaletinin ikinci büyük kenti Pittsburgh'da, Frick Park içinde yer alan köprü henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.

28 Ocak 2022, Cuma 17:59 Son Güncelleme:
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Kamu Güvenliği yetkilileri, çökme sırasında köprüde taşıtların olduğunu ve olayda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. 

Pittsburgh Kamu Güvenliği yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada, halk otobüsü dahil birkaç aracın geçtiği sırada köprünün çöktüğünü duyurdu. Olayda 3 kişinin hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtilirken arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmaya devam ettiği açıklandı.  

DHA


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