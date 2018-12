Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme kararına Washington DC'de çok büyük tepkiler gelmeye devam ediyor. Hem Dışişleri Bakanlığı hem Pentagon hem de kongrede Başkan Trump'ın kararının hata olduğunun belirtilmesi dışında kurumlar arasında kimseye haber verilmeden yapılmasından dolayı rahatsızlık hakim. Daha 2 gün önce ABD'nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey, DAEŞ'in bitirilmediğini ve Suriye'de daha kalmaya devam edeceklerini açıklamıştı.

Başkan Trump, Suriye’den çekilme konusunu daha ziyade bir iç siyaset, aile ve vatanseverlik ekseninde özetlemesi bu kararın kişisel bir zafer olarak gösterdiğini açıklıyor. 2 bin askeri ile Haseke, Rakka, Münbiç ve Deyrizor'da toplam 15 üs ve operasyonel askeri nokta kuran ABD'nin YPG'ye verdiği silahları geri alacağı konusunda şüpheler var. Ayrıca Pentagon'un dünkü yaptığı açıklamada "Yerel güçlerle çalışmaya devam edeceğiz" demesi, "Ben fiziki olmasam da YPG-PYD unsurları ile çalışacağım" anlamına geliyor. Ayrıca ABD, DAEŞ'in tekrar geri gelmemesi için YPG'yi desteklemem gerekir stratejisi ile Türkiye'yi hâlâ kızdırabilir.

Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar

Genel olarak Türkiye açısından ABD'nin Suriye'den çıkması olumlu bir adım. İkili ilişkilerdeki en gergin konulardan biri olan PKK-YPG bağlantısına en azından belli noktada engel gelmiş olacak. Ancak Rusya ve İran'ın bölgede daha rahat adım atmaması için de ABD'nin başka planlar devreye sokacağını unutmamak lazım.

Başkan Trump'ın kararına temkinli bakmak gerekiyor. Her ne olursa olsun Türkiye'nin güvenlik tehditlerine karşı Suriye'de operasyon yapmasını Trump'ın kararı etkilemez.

Türkiye'nin Suriye'deki yaşanan drama ve YPG'ye karşı haklı, ısrarlı ve dik tutumunun göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bölgeyi çok iyi bilen, 3.5 milyon mülteciye kucak açmış, 40 yıldır terörle mücadele eden bir NATO müttefiği Türkiye'nin, ABD ile arasının daha da düzelmesi için iyi bir karar ama YPG-PKK için iyi bir haber olmadığı açık. Ne olursa Türkiye'nin çok dikkatli olup ABD'den gelen kararlara karşı temkinli olması gerekiyor. Her gün, her an, her saniye gündemin ve kararların değiştiği bir ABD'den bahsediyoruz.