ABD’nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre saldırı, Teksas eyaletinin Midland ve Odessa şehirleri arasındaki bölgede yer alan bir alışveriş merkezi civarında yaşandı. Söz konusu haberlerde, saldırganların kullandıkları araçlardan etraftaki insanlara rastgele ateş açtıkları bilgisi yer aldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Odessa kenti sözcüsü Devin Sanchez, saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10’dan fazla kişinin de yaralandığını ifade etti.

İki farklı araç kullanan iki saldırganın yakalanması için hemen takibe başladıklarını kaydeden Sanchez, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

ÜNİVERSİTE GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Saldırıyla ilgili olarak yerel halka güvenli yerlerde kalmaları çağrısı yapan polis, Texas Permian Basin Üniversitesi'nin de geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

AA