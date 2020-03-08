Amerika'nın 'en ünlü Instagram köpeği' Marnie, 18 yaşında öldü. Shih Tzu cinsi Marnie, alışılmadık derecede uzun dili ve selfie sevgisi sayesinde sosyal medyada herkesin sevgisini kazanmıştı. Sahibi Shirley Braha, sevimli köpeğin ülserle cesurca savaştıktan sonra yaşlandığını ve huzur içinde vefat ettiğini söyledi. Marnie'nin sevimli pozlarını Instagram'a yükleyen sahibi, bir gecede 1.8 milyon takipçi kazanmıştı. Marnie, 2015 yılında The New Yorker tarafından 'Instagram'daki en ünlü Amerikan köpeği' seçildi. Kısa bir süre sonra bütün ünlülerle fotoğraf çekilme şansı oldu.

Shirley Braha, 'Etrafında kalabalıklar oluşunca çok sevinirdi. Küçük danslar yapardı. Poz verirdi. Onu poz vermesi için hiç eğitmedim. Doğrudan kameraya baktı, hareketsiz kaldı ve herkese istedikleri en mükemmel özçekimleri verdi. O bir profesyoneldi' diyor.

Marnie, hayvan kontrol görevlileri tarafından sokakta bulunmuştu. Çok kötü koktuğu için görevliler ona 'kokuşmuş' adını takmıştı. İnternetteki sahiplendirme ilanını gören Shirley Braha onu hemen evlat edindi.







