Dünya ABD'nin Virginia eyaletinde idam cezası kaldırıldı

ABD'nin Virginia eyaletinde idam cezası kaldırıldı

Dünya

ABD'nin Virginia eyaletinde idam cezası kaldırıldı

ABD’nin Virginia eyaletinde, Demokratların eyalet meclisinde çoğunluğu elde etmesiyle idam cezası kaldırıldı.

25 Mart 2021, Perşembe 01:18 Son Güncelleme:
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Demokrat Vali Ralph Northern, eyalet meclisinden geçen idam cezasını yasaklayan tasarıyı “yapılacak ahlaki bir şey” diyerek imzaladı.

Ülkede idamı yasaklayan 23. eyalet olan Virginia, bu cezayı yaygın olarak uygulayan güney eyaletleri içinde "idama hayır" diyen ilk eyalet oldu.

Virginia, 1608’deki kuruluşundan bu yana 1400’e yakın idam cezası ile ülkedeki 50 eyalet içinde ilk sırada yer alıyordu.

AA

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