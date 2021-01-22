ABD’nin yeni başkanlık törenine renk seçimleri damga vurdu

45’inci başkan Donald Trump’ın (74) dört yıllık görev süresi boyunca eşi Melania Trump (50), alışılmadık bir first lady profili çizmişti. Toplumsal sorumluluk kampanyaları yerine kıyafetleriyle mesaj vermeyi seçmişti. Melania, Trump başkan olduğunda ABD’li tasarımcı Ralph Lauren imzalı mavi bir elbise giymişti.

‘Ait hissetmedim’

Slovenya göçmeni olsa da ‘vatanseverlik’ mesajı vermişti. Melania, son gününde de aynı yöntemi uyguladı. Ama bu kez tepkisini belli etmek için. Veda ederken cenaze törenine gider gibi siyahlara büründü. Ancak hiçbir ABD’li tasarımcıyı tercih etmedi. 86 bin dolarlık ithal şıklığı ile “Hiçbir zaman bu saraya ait hissetmedim” mesajı verdi. Donald Trump ise çok kez olduğu gibi Cumhuriyetçilerin rengi kırmızı uzun kravatını seçti.

86 bin dolar

GÖZLÜKLER: Bottega Veneta, 440 dolar

TAKIM: Chanel, 5 bin 600 dolar

ÇANTA: Hermes, 80 bin dolar

AYAKKABI: Louboutin, 795 dolar

Renk ittifakı

Öte yandan yeni başkan Joe Biden (78) ve first lady Jill Biden (69) ile ailesi ve ekibi ise renk ittifakı uyguladı. Amerikan Ralph Lauren imzalı bir takım giyen Başkan Biden, kravatında Demokratların rengi maviyi seçti. First lady ise Amerikan Markarian markasının mavi tasarımını tercih etti.

7 bin 660 dolar

Jill Biden, okyanus mavisini seçti.

ELBİSE: Markarian, 2 bin 700 dolar

MASKE: 60 dolar

ÇANTA: Tyler Ellis, 1450 dolar

PALTO: Markarian, 2 bin 800 dolar

AYAKKABI: Jimmy Choo, 650 dolar.

Birlik sembolü

Biden’ın ekibi ve destekçilerinde mor renk ağır bastı. Eski başkanlar ve eşleri de renk dostluğuna katıldı. Mavi Demokratların, kırmızı da Cumhuriyetçilerin rengi. Eşitlik ve kadın haklarının rengi mor ise mavi ve kırmızının birleşiminden oluşuyor. Mor tonlar ile yeni yönetimin daha birleştirici çalışacağı mesajı verildi.

ABD’nin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris (56), siyahi tasarımcı Christopher Rogers imzalı mor takım giydi.





Güç dengesi değişti

Melania Trump, yeni evi Florida’ya inerken kıyafetini değiştirdi. Bu kez canlı turuncu tonlarında kaftan giydi.

Uçaktan inerken Donald Trump’la poz vermeyi de reddetti. Bu gelişme, ailede güç dengesinin değişimi olarak yorumlandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi (80) ve eşi Paul Pelosi de (80) günün rengi maviyi kullandı.

Eski first lady Michele Obama, siyahi tasarımcı Sergio Hudson imzalı bordo bir takım giydi. Eski başkan Obama, mavi kravat seçti.

Eski first lady Hillary Clinton, mor bir kıyafet giydi. 42’nci başkan Bill Clinton da kravatıyla eşine uydu ve bayrak yıldızlarını maskesinde taşıdı.

Eski first lady Laura Bush da mavi takımıyla destek verirken eski başkan George Bush bayraklı bir maske kullandı.