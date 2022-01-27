Türkiye ABD'nin yeni büyükelçisi Flake, Anıtkabir'i ziyaret etti

ABD'nin yeni büyükelçisi Flake, Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye

ABD'nin yeni büyükelçisi Flake, Anıtkabir'i ziyaret etti

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake, ilk resmi görev gününde Anıtkabir'i ziyaret etti.

27 Ocak 2022, Perşembe 12:28 Son Güncelleme:
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ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu vermesinin ardından bugün Anıtkabir' ziyaret etti. 


Flake ve beraberindeki heyet, mozoleye çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde eşi ve büyükelçilik çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Flake, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. 

Flake, buraya gidişi sırasında kayarak düşen bir foto muhabire yardım etti ve 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Flake, şunları kaydetti:

"Türk milletine ve büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Atatürk'ün ardında bıraktığı miras dünya genelinde birçok insana esin kaynağı olmayı sürdürmektedir. Yarattığı etki ise unutulmayacaktır. Başkan Biden'ı ve Amerikan halkını Türkiye'de temsil etmekten gurur duyuyorum. Ülkelerimiz arasında daha güçlü ilişkiler ve bağlar kurmak için sabırsızlanıyorum."

Buğra OLAÇ-Muhammet BAYRAM/ ANKARA (DHA)

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