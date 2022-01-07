Türkiye ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'de!

ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'de!

Türkiye

ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'de!

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake ve eşi San Francisco'dan Türkiye'ye iniş yaptı.

07 Ocak 2022, Cuma 13:17 Son Güncelleme:
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Eşiyle birlikte Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bugün saat 12.00'da San Francisco'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Flake, Dış Hatlar Terminali'nde kendisini görüntüleyen gazetecilere Türkçe 'Merhaba' diyerek Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi.


Basın mensuplarının sorularını, "Hoş karşılıma için teşekkür ederim" diyerek yanıtsız bırakan Flake Ankara'ya gitmek için iç hatlar terminaline geçiş yaptı. Flake ve eşi THY'nin saat 14.00'da kalkacak uçağıyla Ankara'ya gidecek.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

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