Abdoulay Diaby Beşiktaş için İstanbul'da
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Diaby, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi.
Fransa'nın başkenti Paris'ten, İstanbul Havalimanı gelen 28 yaşındaki hücum oyuncusunu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.
Basın mensuplarının sorularına cevap vermeyen Diaby, havaalanından ayrıldı.
Diaby, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da geride kalan sezon 40 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.
AA