Abdoulay Diaby Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Diaby, İstanbul'a geldi

02 Eylül 2019, Pazartesi 18:20
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Abdoulay Diaby Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'ten, İstanbul Havalimanı gelen 28 yaşındaki hücum oyuncusunu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.

Basın mensuplarının sorularına cevap vermeyen Diaby, havaalanından ayrıldı.

Diaby, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da geride kalan sezon 40 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.

AA

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