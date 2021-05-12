Magazin Abdülhamid ve heyetini bekleyen sürpriz

Abdülhamid ve heyetini bekleyen sürpriz

Magazin

Abdülhamid ve heyetini bekleyen sürpriz

TRT 1 ekranlarında cuma akşamları izleyiciyle buluşan ‘Payitaht Abdülhamid’ 151.yeni bölümüyle 14 Mayıs’ta ekrana gelecek. ‘Payitaht Abdülhamid’in yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisinin 151.yeni bölümünde merak edilenler…

12 Mayıs 2021, Çarşamba 16:22 Son Güncelleme:
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TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan ‘Payitaht Abdülhamid’ 14 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de 151. Bölümüyle ekrana gelecek. Sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken ‘Payitaht Abdülhamid’in yeni bölümünde izleyiciyi yeni sürprizler bekler.

Mahmut Paşa, oğlu Rıfat ile ortak olan köşkün satışı için tüm yetkiyi Karaso’ya verir. Abdülhamid Mahmut’a yardım edenin kimliğini açığa çıkarmak için köşkün satış sürecine Nadir Ağa’yı dahil eder. Bayram günü esnafı ziyaret için çarşıya inen Abdülhamid ve heyetini bir sürpriz beklemektedir.

Mary, yaptığı tertiple Saliha’yı atlatmış, Abdülhamid’in gözüne girmeyi başarmıştır. Ancak Abdülhamid de kendisine yapılan saldırının faillerini bulmaya kararlıdır. Abdülhamid’in yaptığı tertip Mary’nin planlarını alt üst eder. 

 

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