Abdülkadir Ömür sakatlandı

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan son değerlendirmeler ve çekilen MR’ında sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir" denildi.



