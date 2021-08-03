Futbol Abdülkadir Ömür sakatlandı

Abdülkadir Ömür sakatlandı

Futbol

Abdülkadir Ömür sakatlandı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün şanssızlığı bitmiyor. Geçen sezonun büyük kısmını, EURO 2020 de dahil olmak üzere kaçıran Abdülkadir Ömür, yeni sezona da sakatlıkla başladı.

03 Ağustos 2021, Salı 11:56 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan son değerlendirmeler ve çekilen MR’ında sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir" denildi.


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