Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, genç oyuncunun ödeminin henüz geçmediğini ve ağrılarınn devam ettiğini söyledi. Sakatlıkla ilgili değerlendirme yapan Güven, "Tedaviye vereceği cevaba göre hareket edeceğiz. Bazı sakatlıklarda ameliyatla daha kısa zamanda sonuç alınabiliyor. Bu konuyu değerlendiriyoruz, karar aşamasındayız. Bir ya da iki gün içinde belli olur" dedi.

Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlığa benzer sakatlıklarda ameliyat sonrası sahalara dönme süresi 3 ayı buluyor. Ameliyat kararı çıkarsa Abdülkadir Ömür ilk yarıyı kapatabilir.