Futbol Abdülkadir Ömür'den imalı paylaşım

Abdülkadir Ömür'den imalı paylaşım

Futbol

Abdülkadir Ömür'den imalı paylaşım

Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 31 ilde iki günlük sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından bazı yerlerde yaşanan gerginlik ve kavgalara göndermede bulundu.

11 Nisan 2020, Cumartesi 10:17 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Milli futbolcu, İçişleri Bakanlığı'nın corona virüsü salgınına tedbir amacıyla 31 ilde iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından bazı yerlerde yaşanan gerginlik ve kavgalara göndermede bulundu.

Ömür, yaptığı paylaşımda "Kur'an'ın iki kapağı arasındakileri defalarca okudum. 90 yerde Allah'ın rızka kefil olduğunu, tek bir yerde ise şeytanın insanı fakirlikle korkutacağını gördüm. Ne yazık ki insanlar, Rabbinin 90 yerdeki vaadini unutup şeytanın bir yalanına kanıyor! - Hasan Basri Hazretleri" ifadelerini kullandı.


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