Abdülkadir Ömür’den kötü haber
İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün ayağında kırık tespit edildi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, "Film çekildikten sonra haber ulaştı, maalesef kırık var ve üzücü." dedi.
19 Ocak 2021, Salı 21:43 Son Güncelleme:
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Ağaoğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Abdülkadir Ömür'ün girdiği ikili pozisyonun ardından sakatlanarak oyundan çıktığını anımsattı.
Futbolcunun oyundan çıkmasının ardından hastaneye götürüldüğüne belirten Ağaoğlu, "Film çekildikten sonra haber ulaştı, maalesef kırık var ve üzücü. Abdülkadir'in de şanssızlığı. Geçen sene biliyorsunuz menisküs ameliyatı ve 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şimdi de pek iç açıcı gözükmüyor, sıkıntılı yani." diye konuştu.
AA
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