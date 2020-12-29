Bu sezon eleştirilerin odağında olan Abdulkadir Parmak’ın devre arasında takımdan ayrılabilir. Özellikle son Galatasaray maçının ardından sosyal medyadan eşine gelen hakaret mesajları sonrası morali çok bozulan başarılı orta saha oyuncusunun, yönetimle görüşeceği öğrenildi. Bordo-Mavililer’in altyapısından yetişen Abdulkadir Parmak, bu sezon 13 maçta forma giydi.

Abdullah Avcı’nın göreve geldikten sonra da kadronun vazgeçilmezi olan Parmak'ın durumu yönetimle görüştükten sonra netleşecek.



