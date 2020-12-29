Futbol Abdülkadir Parmak yol ayrımında: Eşine atılan mesajlar ayrılık getirebilir

Abdülkadir Parmak yol ayrımında: Eşine atılan mesajlar ayrılık getirebilir

Futbol

Abdülkadir Parmak yol ayrımında: Eşine atılan mesajlar ayrılık getirebilir

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Parmak, Galatasaray maçı sonrası eşine gelen hakarete varan yorumlar nedeniyle oldukça üzgün. Yönetimle görüşüp ayrılık konusunu masaya yatıracağı iddia edilen Abdülkadir, devre arası ayrılabilir.

29 Aralık 2020, Salı 10:10 Son Güncelleme:
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Bu sezon eleştirilerin odağında olan Abdulkadir Parmak’ın devre arasında takımdan ayrılabilir. Özellikle son Galatasaray maçının ardından sosyal medyadan eşine gelen hakaret mesajları sonrası morali çok bozulan başarılı orta saha oyuncusunun, yönetimle görüşeceği öğrenildi. Bordo-Mavililer’in altyapısından yetişen Abdulkadir Parmak, bu sezon 13 maçta forma giydi.

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Abdullah Avcı’nın göreve geldikten sonra da kadronun vazgeçilmezi olan Parmak'ın durumu yönetimle görüştükten sonra netleşecek.

https://www.instagram.com/p/CA3KI8RH07Z/


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