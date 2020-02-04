Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun Yeşim Meltem Şişli iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamayı köşesinde değerlendirdi. Selvi, konuyla ilgili "İmamoğlu için artık konuşma değil, tasarrufta bulunma zamanı" dedi.

İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:





İmamoğlu tatmin etti mi?

Genel sekreter yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin başörtülülere yönelik hakaretleri üzerine gözler İmamoğlu’na çevrilmişti. “İmamoğlu, Şişli’nin hakaretlerini destekliyor mu, yoksa bundan rahatsız mı?” sorusu ortaya atılmıştı. Haklı bir soruydu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Yeşim Meltem Şişli hakkında bir tasarrufta bulunup bulunmayacağı merak konusu olmuştu.

Dün itibariyle iki şey oldu.

1- Yeşim Meltem Şişli’den bir açıklama ya da özür gelmedi.

2- Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Ama Şişli hakkında bir tasarrufta bulunmadı. “Benim olduğum yerde hiçbir arkadaşım herhangi bir vatandaşa, inancından, etkin kökeninden, yaşam biçiminden, giyim kuşamından dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez” dedi.

Açıklama yapılması yerindeydi. Ama çok genel ifadeler kullanıldığı, sorunun adı dahi konulamadığı için tatmin edici değildi. Daha cesaretli olması gerekirdi. “Başörtülülere hakaret kabul edilemez” diyebilmeliydi. Siyaset bir tavır işidir. Bir duruş gerektirir.

İmamoğlu’nun, “Bu şekilde hareket eden bir insan, zaten benimle çalışmak istemiyor demektir. Öyle bir insanın benim yanımda yeri olmaz. Nokta” çıkışı önemliydi. Bu sözleri Yeşim Meltem Şişli’ye “İstifa et” mesajı olarak yorumladım. Şişli, istifa ederek gereğini yerine getirmeliydi. Ama kendisi hakkında inceleme yapılmasını talep etti. Bu da bir adımdır. Belki farklı şeyler ortaya çıkacak. Ancak bu inceleme, Genel Sekreter Yardımcısı’nı kurtarma operasyonuna dönüşmemeli.

Çünkü bu işlerin faturasını bürokratlar ödemez. Ancak bürokratların yanlışlarının bedelini siyasetçi öder. Seçim döneminde kimse Yeşim Meltem Şişli’yi hatırlamaz. Hesabı İmamoğlu’na sorar.

İmamoğlu için artık konuşma değil, tasarrufta bulunma zamanı...





Annesinin ellerinden öpüyorum

İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu.





Uzun bir dönem benim de çalıştığım Yeni Şafak gazetesi yazarlarından İsmail Kılıçarslan, Yeşim Meltem Şişli’yi eleştirdiği yazısında Ekrem İmamoğlu’nun annesi hakkında bir göndermede bulunmuş. Bunu doğru bulmadım. Siyasetçileri eleştirebiliriz. Ama anneler, eşler ve çocuklar siyaset üstüdür. Siyasetçilere eşler, çocuklar ve anneler üzerinden göndermeler yapılmasını doğru bulmam. Ekrem İmamoğlu’nun annesine yapılan göndermeyi de o yüzden iyi karşılamadım. Dostum İsmail Kılıçarslan doğru yapmamış.

Bu vesile ile Ekrem İmamoğlu’nun annesinin ellerinden öpüyorum. Hava İmamoğlu başta olmak üzere tüm anneleri saygıyla selamlıyorum.





#neolmuştu

İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK yöneticisi kadınlara yönelik 'Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız' dediği iddia edildi. Şişli, hakkındaki iddiaların incelenmesi için müfettiş incelemesi istedi. Talebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından paylaştı.