Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayınlanan 'Sedat Peker’i kim kullanıyor?' başlıklı yazısında, Peker'i yurtdışına kaçırarak koruyanlara yönelik dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ulaştığımda, “İdlib’deydim. O yüzden irtibat kurmakta zorluk yaşadık. Şimdi indim” dedi.

Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin açıklamasını yapmıştı. Açıklama değil de ona meydan okuma denilebilir.

Peker hakkında suç duyurusunda bulunan Soylu, “Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım” dedi.

90’LI YILLAR SENARYOSU

İçişleri Bakanı Soylu ile hafta başında görüştüğümüzde Sedat Peker’in kasetleri üzerinden ülkenin 90’lı yıllara döndürülmek istendiğini konuşmuştuk. Hatırlarsanız o zaman Alaattin Çakıcı - Korkmaz Yiğit kasetleri üzerinden siyaset dizayn edilmeye çalışılmıştı.

90’lı yıllarda Meclis’te Çeteleri Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Sadece Hakkâri’de 33 ayrı çete türü organize suç örgütü tespit edilmişti.

AK Parti iktidarında ülke çetelerden temizlendi. Süleyman Soylu, sadece PKK’ya karşı değil, çetelere karşı da yürekli bir mücadele verdi.

Sedat Peker’i yurtdışına kaçıran güç, onu konuşturarak iklimi değiştirmek istiyor.

KAOS PLANI

Ben 2023 seçimlerine giderken, müesses nizamın işi şansa bırakmak istemediğini, Erdoğan’ı tasfiye edebilmek için birkaç koldan harekete geçtiklerini görüyorum.

BIDEN’DAN SONRA

ABD’de Biden kazandıktan sonra 2023 planını devreye soktular.

Biden ne demişti? Erdoğan’ı darbeyle değil, seçimle değiştireceklerini söylemiş, bunun için muhalefeti destekleyeceklerini ifade etmişti.

Biden aslında bir itirafta bulundu ama bir şeyi eksik söyledi. Darbeyle devirmek için de uğraşmışlardı ama başarılı olamadılar. 15 Temmuz’da Biden, ABD başkan yardımcısıydı. Darbe girişimini, bilgisayar oyunu zannettiklerini söylemişti.

KILAVUZLARI CEM UZAN VE SEDAT PEKER

Şimdilik iki kılavuzları var. Biri Cem Uzan diğeri Sedat Peker.

CHP VE MHP’Yİ KASETLER ÜZERİNDEN DİZAYN

Geçmişte bu yöntemleri kullandılar.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı kasetle tasfiye ettiler. CHP genel başkanlığını kasetle dizayn edenler, MHP’yi hedef aldılar. MHP’yi de kasetler üzerinden ele geçirmeye çalıştılar. 90’lı yıllarda ise Korkmaz Yiğit - Alaattin Çakıcı kaseti üzerinden hükümeti yıkmışlardı.

CEM UZAN

128 milyar iddiasının kaynağı, Türkiye’yi dolandırıp, Emlak Bank ve Adabank’ta milyarlarca doları batırıp, binlerce insanı mağdur ettikten sonra, mafyanın yardımıyla Fransa’ya kaçmış olan Cem Uzan çıktı.

PEKER’İ KİM KORUYOR, KİM KONUŞTURUYOR?

Mafya denilince akla gelen her şey var Sedat Peker’de. Bir mafya liderinin iddialarını doğru kabul edip, mafya ile mücadele edenleri mi suçlayacağız?

Sedat Peker orada bir gün dahi kendi imkânlarıyla bulunamaz. Tutunamaz. Daha da önemlisi Sedat Peker orada kendi adına iktidara bu savaşı açamaz. Orada bir istihbarat servisinin desteğiyle korunur ve bir istihbarat servisinin planları doğrultusunda konuşur.

Peker’i orada koruyup konuşturan 15 Temmuz gecesi Erdoğan için ha düştü ha düşecek diye takip eden Birleşik Arap Emirlikleri’nin Veliaht prensi olmasın?

Yapılacak olan şu, Sedat Peker paketlenip Türkiye’ye getirilmeli ve yargıda hesabı sorulmalı.

AK Parti, Sedat Peker’le başlatılan yeni kaset sürecini ciddiye almalı.