Abdülkerim Bardakçı için Galatasaray resmi teklife hazırlanıyor

Fanatik'teki habere göre, Galatasaray 26 yaşındaki solak stoper için Konyaspor'un kapısını çalacak. 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncu için önerilecek bonservisin 250-300 bin euro civarında olacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın transferdeki en büyük rakibi ise Beşiktaş. Stoper bölgesinde eksik olan Beşiktaş, yerli bir oyuncuya orayı kapatmak istiyor. Sergen Yalçın'ın da radarında olan Abdülkerim için iki takım arasında yarış olabilir.