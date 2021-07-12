Futbol Abdülkerim Bardakçı için Galatasaray resmi teklife hazırlanıyor

Abdülkerim Bardakçı için Galatasaray resmi teklife hazırlanıyor

Futbol

Abdülkerim Bardakçı için Galatasaray resmi teklife hazırlanıyor

Konyaspor'un gözde stoper Abdülkerim Bardakçı için büyük takımlar devrede. Beşiktaş ve Galatasaray başta olmak üzere, oyuncunun birçok talibi var. Galatasaray'ın resmi teklifi yaparak transferi bitirmeye hazırlandığı öğrenildi.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 16:11 Son Güncelleme:
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Fanatik'teki habere göre, Galatasaray 26 yaşındaki solak stoper için Konyaspor'un kapısını çalacak. 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncu için önerilecek bonservisin 250-300 bin euro civarında olacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın transferdeki en büyük rakibi ise Beşiktaş. Stoper bölgesinde eksik olan Beşiktaş, yerli bir oyuncuya orayı kapatmak istiyor. Sergen Yalçın'ın da radarında olan Abdülkerim için iki takım arasında yarış olabilir.

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