Abdullah Ağar, Karacak Dağı operasyonunun şifrelerini yazdı

TSK, dün Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenledi. Harekat kapsamında teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depolar hedef alındı. Terör uzmanı Abdullah Ağar da harekata ilişkin Twitter hesabından bilgiler verdi.

İşte o paylaşım:

"Dün TSK’nın hava akınıyla vurduğu KARACAK D. Suriye’deki KaraÇOK D. değildir. Karacak Irak'ta, MAHMUR'un hemen kuzeyinde, Türkiye'ye 170-180 km uzaktadır.

'İLK DEFA BU KADAR DERİNE İNİLDİ'

Türkiye bu akınla ilk defa MAHMUR’da etki üretmiş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir. Dağ, Musul-Kerkük arasındadır."



