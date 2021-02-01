Futbol Abdullah Avcı Enzo Crivelli transferini istiyor

Abdullah Avcı Enzo Crivelli transferini istiyor

Futbol

Abdullah Avcı Enzo Crivelli transferini istiyor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gözüne giremeyen Benik Afobe'nin yerine forvet bakılıyor. Bir süredir Avcı'nın istekleri doğrultusunda transfer çalışması yapan yönetim, Başakşehir'den Enzo Crivelli için nabız yokladı. Başakşehir ise kötü gidişatın daha da kötü olmaması için İrfan Can'ın ardından Crivelli'yi de kaybetmek istemiyor.

01 Şubat 2021, Pazartesi 14:28 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Başakşehir'den Enzo Crivelli'yi istedi. 25 yaşındaki Crivelli, Başakşehir'in Demba Ba ve Gulbrandsen'le beraber forvet hattını oluşturuyor. İrfan Can'ı Fenerbahçe'ye satan Başakşehir ise Crivelli'yi de kaybetmek istemiyor.

Ligde oldukça kötü giden Başakşehir, bu gidişatın dramatik bir kümede kalma mücadelesine dönüşmemesi için kadrosunu sağlam tutmayı amaçlıyor.

2 sezon önce 2.7 milyon euro karşılığında Caen'den alınan Crivelli, güçlü ve mücadeleci yapısıyla biliniyor. Bu sezon 18 maçta 2 gol atabilse de istekli ve hırslı yapısıyla dikkat çekiyor.

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