Abdullah Avcı Enzo Crivelli transferini istiyor

Trabzonspor, Başakşehir'den Enzo Crivelli'yi istedi. 25 yaşındaki Crivelli, Başakşehir'in Demba Ba ve Gulbrandsen'le beraber forvet hattını oluşturuyor. İrfan Can'ı Fenerbahçe'ye satan Başakşehir ise Crivelli'yi de kaybetmek istemiyor.

Ligde oldukça kötü giden Başakşehir, bu gidişatın dramatik bir kümede kalma mücadelesine dönüşmemesi için kadrosunu sağlam tutmayı amaçlıyor.

2 sezon önce 2.7 milyon euro karşılığında Caen'den alınan Crivelli, güçlü ve mücadeleci yapısıyla biliniyor. Bu sezon 18 maçta 2 gol atabilse de istekli ve hırslı yapısıyla dikkat çekiyor.