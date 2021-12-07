Abdullah Avcı, Ferdi Kadıoğlu'yu yakından takip ediyor
Fenerbahçe ile henüz sözleşme uzatmayan Ferdi Kadıoğlu için şaşırtan bir iddia geldi. Trabzonspor, Ferdi'nin peşinde.
07 Aralık 2021, Salı 12:30 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu ile Trabzonspor'un ilgilendiği öne sürüldü.
Yerel basında çıkan haberlere göre; Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu’nun durumunu yakından takip ediyor.
Sarı lacivertli kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yetenekli oyuncu, Fenerbahçe ile henüz sözleşme uzatmadı.
Söz konusu haberde, Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayı düşünmediği ve Trabzonspor'a sıcak baktığı iddia edildi.
Hürriyet
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