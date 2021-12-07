Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu ile Trabzonspor'un ilgilendiği öne sürüldü.

Yerel basında çıkan haberlere göre; Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu’nun durumunu yakından takip ediyor.

Sarı lacivertli kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yetenekli oyuncu, Fenerbahçe ile henüz sözleşme uzatmadı.

Söz konusu haberde, Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayı düşünmediği ve Trabzonspor'a sıcak baktığı iddia edildi.

Hürriyet