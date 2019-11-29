Abdullah Avcı görmeyen çocuklar için oynayacak
Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Abdullah Avcı’dan Doğukan Manço’ya kadar birçok ismi, aynı projede buluşturdu. Ali Keser/ POSTA
Ünlüler, ‘Hababam Sınıfı Parıltıyla’ adlı oyunda rol alacak. 18 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde seyirci ile buluşacaklar.
'Mahmut Hoca’yı canlandıracağım'
Görme engelli çocuklar da onlara eşlik edecek. 4 aydır Seren Fosforoğlu’ndan drama dersleri alıyorlar.
Yıllarca 'Mahmut Hoca'yı oynayan Münir Özkul 2018'de ölmüştü.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Ben, yıllarca sinemada izlediğim ve büyük hayranı olduğum ‘Mahmut Hoca’yı canlandıracağım. Tabii ki, çok heyecanlıyım" dedi.
Doğukan Manço da 'Badi Ekrem'e hayat verecek.