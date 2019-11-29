Abdullah Avcı görmeyen çocuklar için oynayacak

Abdullah Avcı görmeyen çocuklar için oynayacak Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Abdullah Avcı’dan Doğukan Manço’ya kadar birçok ismi, aynı projede buluşturdu. Ali Keser/ POSTA