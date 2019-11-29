Abdullah Avcı görmeyen çocuklar için oynayacak

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Abdullah Avcı’dan Doğukan Manço’ya kadar birçok ismi, aynı projede buluşturdu. Ali Keser/ POSTA

29 Kasım 2019, Cuma 08:30 Son Güncelleme:
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Abdullah Avcı görmeyen çocuklar için oynayacak

Ünlüler, ‘Hababam Sınıfı Parıltıyla’ adlı oyunda rol alacak. 18 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde seyirci ile buluşacaklar.

'Mahmut Hoca’yı canlandıracağım'

Görme engelli çocuklar da onlara eşlik edecek. 4 aydır Seren Fosforoğlu’ndan drama dersleri alıyorlar.

Yıllarca 'Mahmut Hoca'yı oynayan Münir Özkul 2018'de ölmüştü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Ben, yıllarca sinemada izlediğim ve büyük hayranı olduğum ‘Mahmut Hoca’yı canlandıracağım. Tabii ki, çok heyecanlıyım" dedi.

Doğukan Manço da 'Badi Ekrem'e hayat verecek.



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