Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerginlik

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde E.Y. Malatyaspor ile karşılaştı. 1-1 berabere biten müsabakanın ilk yarısının sonunda ise turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ile sarı-kırmızılı futbolcu Adem Büyük arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

SÖZLÜ TARTIŞMA

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi soyunma odasına yönelmişken, sporcu tünelinin girişinde Abdullah Avcı ve Adem Büyük arasında sözlü tartışma oldu. Araya girenlerin müdahale etmesiyle bu gerginlik büyümeden yatıştırıldı.



