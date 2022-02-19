Abdullah Avcı kararını verdi! Tecrübeli isim yerine genç oyuncu...

Alanya deplasmanından galibiyetle ayrılarak rakipleriyle arasındaki puan farkının kapanmasına izin vermek istemeyen Trabzonspor’da eksikler baş ağrıtırken, teknik direktör Abdullah Avcı, alternatifli kadronun faydalarını görüyor.

Bordo-mavililerde hasta olan Denswil ve Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra, İsmail Köybaşı ve Trondsen de dünkü antrenmana katılmadı. Slovak yıldız Marek Hamsik ise salonda çalıştı.

Taktik provalarda Alanya maçının ilk 11’ini oluşturmaya çalışan Avcı’nın stoperde tercih yapmaya zorlandığı ifade edildi. Bordo-mavili ekipte, Edgar Ie’ın uzun sürecek olan sakatlığı sonrasında bu bölgeye gelen Denwil de hastalanınca Avcı, iki alternatiften birine yöneldi. Hüseyin Türkmen’in tecrübesi Ahmetcan’a göre daha fazla olsa da, tecrübeli teknik adamın tercihini genç futbolcudan yana kullanacağı öğrenildi.

Yerli tercihinde de Uğurcan ve Ahmetcan dışında, Dorukhan’ın sahada olacağı dile getirildi. Karadeniz ekibinin Alanya deplasmanında 8 yabancı ile sahada olması bekleniyor.

İSİMLERİ OKULLARA VERİLDİ

Tuzla Yunus Emre İlkokulu’na yapılan kütüphaneye Ahmet Suat Özyazıcı, Tuzla Cahit Arf Okulu’na yapılana ise Özkan Sümer adı verildi. Kütüphanelerin açılışına Şenol Ustaömer, Hami Mandıralı, Hüseyin Tok, Necati Özçağlayan ve Levent Erkösegibi eski futbolcular ile siyasiler katıldı.

Hastalığı nedeniyle Konyaspor karşılaşmasına serumla çıkan, iki günlük aranın ardından yapılan iki antrenmana da katılamayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün takımın başında sahaya çıktı. Avcı’nın yarınki karşılaşmada sahada olacağı ifade edildi.

Lider Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Bordo-mavili kafile saat 16:30’da da Trabzon Havalimanı’ndan kalkacak özel bir uçakla Alanya’ya hareket edecek.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, taraftarına, “Trabzonspor maçında tribünleri dolduralım” çağrısında bulundu. Çavuşoğlu, “Rakip takımların konumunun ne olduğu bizi ilgilendirmiyor. Herkes kendi takımına odaklandığı için bizim için sadece Alanyaspor’un ne yapacağı önemli. Umarım iyi bir maç olur. İzleyenler iyi bir maç izler. Burada önemli olan taraftarımızın stada gelmesi takımımızı desteklemesi” dedi.





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