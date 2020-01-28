Abdullah Avcı küstü

Sezon başında Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı, Ahmet Nur Çebi yönetiminin kendisine karşı tutunduğu tavra oldukça bozuldu. Önceki Cuma günü görevine son verilen Avcı, Ahmet Nur Çebi'nin kendisiyle görüşmeden önce ayrılık kararını verdiğini düşünüyor.

Bu sebeple dargın olan sözleşme feshi konusunda tüm gereklerin yapılmasını isteyen Avcı, avukatına da bu yönde talimat verdi.

Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla yıllık 12 milyon liraya anlaşmıştı. Tecrübeli teknik adam yeni bir kulüple çalışana kadar Beşiktaş, Avcı'ya para ödeyecek.

Eğer Avcı'nın yeni kulübünden kazanacağı para 12 milyon TL'den az olursa, Beşiktaş bu kez de aradaki farkı ödemeye devam edecek.

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı avukatına yönlendirdi

Beşiktaş, Abdullah Avcı kulüp bulana kadar para ödeyecek