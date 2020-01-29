Abdullah Avcı resmen gitti, Sergen Yalçın imzayı attı
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'yla yollar resmen ayrıldı. Sözleşmenin feshedildiği TFF'ye bildirilirken yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi için de herhangi bir engel kalmadı. Böylece Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı.
29 Ocak 2020, Çarşamba 14:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye resmen bildirdi. Avcı'nın gidişinin ardından Sergen Yalçın Beşiktaş'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayıp ilk antrenmanına çıktı.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın sözleşme teklifini kabul etmiş fakat Abdullah Avcı'yla yollar resmen ayrılmadığı için henüz takımın başına geçememişti.
Hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kulübedeki yerini alması bekleniyor.
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın yer aldığı ilk antrenmandan fotoğraf sızmaması için büyük önlem alması ise dikkatleri çekti.
Beşiktaş, yarın 19:03'te Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman gerçekleştirecek.
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