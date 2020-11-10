Futbol Abdullah Avcı Trabzonspor ile 2.5 yıllığına anlaştı

Abdullah Avcı Trabzonspor ile 2.5 yıllığına anlaştı

Futbol

Abdullah Avcı Trabzonspor ile 2.5 yıllığına anlaştı

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü beklendiği üzere Abdulah Avcı oldu. Abdullah Avcı ile Trabzonspor 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

10 Kasım 2020, Salı 14:28 Son Güncelleme:
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Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirildiği duyuruldu.

İşte KAP'a yapılan açıklama;

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"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;

2020/21 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 6.500.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur. 

Saygılarımızla."

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