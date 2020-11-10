Abdullah Avcı Trabzonspor ile 2.5 yıllığına anlaştı
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü beklendiği üzere Abdulah Avcı oldu. Abdullah Avcı ile Trabzonspor 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
10 Kasım 2020, Salı 14:28 Son Güncelleme:
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Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirildiği duyuruldu.
İşte KAP'a yapılan açıklama;
"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;
2020/21 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 6.500.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
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