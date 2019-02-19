Abdullah Çevrim hayatını kaybetti!

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından olan, spor yorumcusu Abdullah Çevrim ikamet ettiği Fethiye'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Çevrim'in daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

Acı haberi Abdullah Çevrim'in torunu Tufan Karayel sosyal medya hesabından 'Malesef Dedem Abdullah Çevrim'i kalp krizi sonucunda kaybettik' ifadeleriyle duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu yayınladığı başsağlığı mesajında; "Abdullah Çevrim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz.

Çevrim'in vefatı sebebiyle 22-25 Şubat tarihleri arasında oynanacak bütün Profesyonel Lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü de paylaştığı başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün 14041 sicil numaralı üyesi ve eski milli futbolcumuz Abdullah Çevrim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.