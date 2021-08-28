Abdullah Erin’in babası koronavirüse yenik düştü

Bir süre önce rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Vali Abdullah Erin’in, babası emekli imam Mehmet Erin, durumu ağırlaşınca Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren Erin, öğle saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile ailesi ve sevenlerini yasa boğan Mehmet Erin’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Mardin’e gönderildi.

DHA