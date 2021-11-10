Türkiye Abdullah Gül Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Abdullah Gül Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Türkiye

Abdullah Gül Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

10 Kasım 2021, Çarşamba 17:54 Son Güncelleme:
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Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı  Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; “Öğretim Görevlisi” ve “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

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