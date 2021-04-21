Abdullah Nefes hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre; Türk edebiyatının önemli şairlerinden Abdullah Nefes, 79 yaşında hayatını kaybetti. Şair Ataol Behramoğlu, üzücü haberi Twitter hesabından duyurdu.
21 Nisan 2021, Çarşamba 02:11 Son Güncelleme:
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Şair Abdullah Nefes yaşamını yitirdi. Acı haberi Şair Ataol Behramoğlu, üzücü haberi Twitter hesabından duyurdu.
Behramoğlu paylaşımında, "Kardeşim, yoldaşım, düşündaşım, 65 yıllık arkadaşım, şair, yazar, aktivist Abdullah Nefes'i kaybettik" mesajı paylaştı. Abdullah Nefes'in bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.