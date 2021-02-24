Futbol Abdurrahim Albayrak: Mostafa Mohamed'in bonservisini alacağız

Abdurrahim Albayrak: Mostafa Mohamed'in bonservisini alacağız

Futbol

Abdurrahim Albayrak: Mostafa Mohamed'in bonservisini alacağız

Galatasaray'a geldiği ilk günden itibaren başarılı performansı ile göz dolduran Mustafa Muhammed'in bonservisi hakkında açıklama 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'tan geldi.

24 Şubat 2021, Çarşamba 17:24 Son Güncelleme:
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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Zamalek'ten kiralanan ve kısa sürede sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mostafa Mohamed için açıklamalarda bulundu. Abdurrahim Albayrak, FilGoal'e yaptığı açıklamalarda Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınmasına ilişkin de önemli bilgiler verdi. 

İşte Abdurrahim Albayrak'ın Mısır basınına Mostafa Mohamed'in durumuna ilişkin yaptığı açıklamalar:

Salı günü takımlaydım. Mostafa Mohamed ile de konuştum. Bana 'baba' diye hitap ediyor. Seviyesinden çok memnunum. Bütün Türkler onu çok seviyor. Türkçe öğrenmeye de başladı. Kesinlikle satın alma maddesini devreye sokacağız. Bu yıl içinde bonservisini alacağız. Kendisi Metin Oktay gibi oynuyor. Bizlere onu hatırlatıyor

Şu ana kadar 4'ü lig, 1'i kupa olmak üzere Galatasaray ile 5 maça çıkan Mostafa Mohamed, 4 gol atmayı başarırken dev derbide Fenerbahçe deplasmanında da takımını galibiyete taşıyan golün sahibi olmuştu

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