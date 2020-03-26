Abdürrahim Albayrak: 'Sağlığım her gün iyiye gidiyor'

Albayrak, "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım hergün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum." mesajını paylaştı. Twitter'dan yapılan paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

Yeşilköy'deki özel bir hastanede kontrol altında tutulan Abdurrahim Albayrak, odasında cama yaklaşarak iyi olduğunu anlatmak için DHA ekibine el de sallamıştı...



