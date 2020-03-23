Abdürrahim Albayrak ve eşi corona virüse yakalandı

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, köşe yazısında Abdürrahim Albayrak'ın ve eşinin corona virüs testinin pozitif çıktığını yazdı. Üstündağ, yazısında "Galatasaray’ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta corona virüs şüphesiyle Yeşilköy’deki Acıbadem International Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak’ın eşi Şükran Hanım’ın da corona virüse yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor" bilgisini verdi.

Galatasaray'ın idari menajeri ve gönüllü tercümanı Mert Çetin de Abdürrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayınladı. 65 yaşındaki Abdürrahim Albayrak ve eşi tedavi ediliyor.

Herkese test yapıldı

Üstündağ, "Bu arada 15 Mart’ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını stadyumda izleyen, orada teknik heyet ve diğer yöneticilerle de bir araya gelen Abdurrahim Albayrak’ın hemen akabinde hastalanması, kulüpte büyük endişe uyandırdı. Tüm futbolcular ve teknik heyetin kontrolden geçirildiği, hiç kimsede virüs tespit edilmediği gelen duyumlar arasında. Temennim, Albayrak çiftinin de bir an önce iyileşip taburcu olması..." düşüncesini dile getirdi.