Futbol Abdurrahim Albayrak, Yiğit Şardan'ın listesinde

Abdurrahim Albayrak, Yiğit Şardan'ın listesinde

Futbol

Abdurrahim Albayrak, Yiğit Şardan'ın listesinde

Galatasaray'da şu an ikinci başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak, başkan adayı Yiğit Şardan listesinde yer aldı.

28 Mayıs 2021, Cuma 12:09 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday Yiğit Şardan oldu. Şardan ve ekibi başvurunun son gününde bugün saat 16.00-17.00 gibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na verecek.

LİSTEDE ALBAYRAK DA VAR

Yiğit Şardan’ın listesinde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da olacak.


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