Abdurrahim Albayrak, Yiğit Şardan'ın listesinde
Galatasaray'da şu an ikinci başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak, başkan adayı Yiğit Şardan listesinde yer aldı.
28 Mayıs 2021, Cuma 12:09 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday Yiğit Şardan oldu. Şardan ve ekibi başvurunun son gününde bugün saat 16.00-17.00 gibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na verecek.
LİSTEDE ALBAYRAK DA VAR
Yiğit Şardan’ın listesinde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da olacak.
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