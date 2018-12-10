Abdurrahim Albayrak’a büyük tepki Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Kulüpler Birliği toplantılarına katılmayan ve hakemlere tepki gösteren Galatasaray ile ilgili maç sonunda, “Galatasaray’ın işine gelmediği için böyle yapıyorlar!” demişti.