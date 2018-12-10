Abdurrahim Albayrak’a büyük tepki

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Kulüpler Birliği toplantılarına katılmayan ve hakemlere tepki gösteren Galatasaray ile ilgili maç sonunda, “Galatasaray’ın işine gelmediği için böyle yapıyorlar!” demişti.

10 Aralık 2018, Pazartesi 10:58
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Abdurrahim Albayrak’a büyük tepki

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Kulüpler Birliği toplantılarına katılmayan ve hakemlere tepki gösteren Galatasaray ile ilgili maç sonunda, “Galatasaray’ın işine gelmediği için böyle yapıyorlar!” demişti.

Maç öncesinde ise Hasan Kartal’a, Abdurrahim Albayrak’ın plaket verdiği ortaya çıktı. Bu hareket Sarı-Kırmızılı taraftarları çıldırtırken, sosyal medyada Albayrak’a büyük tepki gösterildi.

Fanatik

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