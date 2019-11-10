Beşiktaş derbisinde yaşanan bir pozisyonda heyecanlanıp ani tepki veren Abdürrahim Albayrak boyun fıtığı olmuştu. Bu sebeple bir süre boyunluk kullanacak olan Albayrak, istirahat etmek yerine Galatasaray'ın Gaziantep FK deplasmanına gitmeyi tercih etti.