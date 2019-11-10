Beşiktaş derbisinde yaşanan bir pozisyonda heyecanlanıp ani tepki veren Abdürrahim Albayrak boyun fıtığı olmuştu. Bu sebeple bir süre boyunluk kullanacak olan Albayrak, istirahat etmek yerine Galatasaray'ın Gaziantep FK deplasmanına gitmeyi tercih etti.
Sarı kırmızılı ekibin 2-0 kazandığı maçta tribündeki yerini alan başkan yardımcısı Albayrak, çıkışta da taraftarları kırmadı ve isteyen herkesle teker teker fotoğraf çektirdi.
Abdürrahim Albayrak, boyun fıtığı geçirdiği maçın ardından gelen röportaj taleplerini ise sağlık durumu nedeniyle geri çevirdi. Boyunluktan ötürü rahat hareket edemediği gözlenen tecrübeli yönetici daha önce de tribünde sağlık sorunları yaşamıştı.
2015 yılında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yla oynadığı maçta tansiyon sorunu yaşayan Abdürrahim Albayrak hastaneye götürülmüştü.
Yine 2015 yılında yaz kampında birçok Galatasaraylı oyuncunun üst üste ciddi sakatlıklar yaşamasınan ötürü stres ve üzüntüye bağlı mide sorunu yaşayarak hastaneye kaldırılmıştı.
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