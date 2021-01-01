Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmış ve Ulus'taki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler, idari ekip ve takım kaptanı Arda Turan, Omar Elabdellaoui'nin yanında hastanede bekliyor.

Hastane önünde basın açıklaması yapan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Omar Elabdellaoui sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Olayın ardından sosyal medyada futbolcunun yaralı halinin fotoğrafını paylaşılmasına tepki gösteren Albayrak, “2020 yılının son dakikalarında böyle talihsiz bir olay yaşadık. Hepimiz çok üzüldük. Sitenin ambulans görevlisi bir resim çekip sosyal medyada paylaşıyor. Ayıptır, günahtır, bu insanın 3 çocuğu var, Galatasaray'ın 30 milyon taraftarı var. Bu arkadaşın ülkesinde milyonlarca seven dostları, ailesi var. Böyle bir resmi hangi vicdan servis edebilir? Olabilir mi böyle bir şey, ayıp değil mi, günah değil mi? Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hem kulüp olarak hem Omar'ın ailesi adına takipçisi olacağız, peşini bırakmayacağız. Bu kadar olamaz, yazıktır, günah. Olayı duyar duymaz, başta Fatih Hocam olmak üzere bütün arkadaşlarımız geldi, hepimiz buradayız. Bütün insanlar televizyonun başında merak ediyor. Şimdi bakıyoruz, sosyal medyada bir resim servis edilmiş, çok üzüldüm” dedi.

"Galatasaray şanssız bir olay yaşadı"

Olayın nasıl gerçekleştiğine yönelik bilgi veren Albayrak, “Elinde bir havai fişek patladı. Hocamızla beraber başındaydık. Şimdi gözlerinin içi yıkanacak, tam net bulgular ortaya çıksın diye, bütün doktor arkadaşlar ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Allah'ın izniyle gözleri yıkansın, netice ortaya çıkacak. Doktorları daha güzel açıklama yapar. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Kendisi konuşuyor, doktorlara cevap verebiliyor. 2020 bütün dünyada nasıl şansız bir yıl olduysa, Galatasaray da şansız bir olay yaşadı. Allah beterinden korusun diyelim” diye konuştu.

"Bilinci açık"

Bilincinin açık olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Abdurrahim Albayrak, “Bilinci açık, konuştum kendisiyle, teşekkür ediyorum dedi. Hatta evine, ailesine de kulüpten arkadaşlarımız gitti yardımcı olması için. Kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. O bizim canımız ciğerimiz. İçimiz yandı, içimize ateş düştü. Herkes çoluğuyla çocuğuyla yılbaşı kutlar ama biz teknik heyet olarak yoğun bakımın kapısında kutladık” şeklinde konuştu.





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