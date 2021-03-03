Futbol Abdurrahim Albayrak'tan sert tepki! Adalet istiyoruz

Abdurrahim Albayrak'tan sert tepki! Adalet istiyoruz

Futbol

Abdurrahim Albayrak'tan sert tepki! Adalet istiyoruz

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldukları maçın ardından sert açıklamalar yaptı.

03 Mart 2021, Çarşamba 22:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın sözleri;

Kardeşim Mustafa Muhammed'in hareketi kırmızı kart mı! Eğer bu kırmızı kartsa Trabzon'dakiler babasıdır. Ömür boyu men etsinler beni, yeter ya! Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz.

Eğer Mustafa Muhammed'in kırmızı kartı kırmızı kart ise Trabzon'daki penaltının babasıdır

BENİ MEN ETSİNLER

Beni men etsinler, ben de bırakayım bu mesleği. Nedir bu ya? Mostafa Mohamed'in pozisyonunu sabaha kadar seyretsinler. Rahat uyuyabilecekler mi?

İlgili Haberler
MKE Ankaragücü 2 Galatasaray 1 (Maç sonucu)Galatasaray'da Mostafa Mohamed kırmızı kart gördü


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ilk kez kadroya dahil edildi