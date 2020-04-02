Dünya ABD'ye yardım elini Rusya uzattı

ABD'ye yardım elini Rusya uzattı

Dünya

ABD'ye yardım elini Rusya uzattı

Corona virüs nedeniyle zor günler geçiren ABD'ye yardım elinin Rusya uzattı. Rusya'nın gönderdiği malzemeler New York'a ulaştı.

02 Nisan 2020, Perşembe 09:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüs salgınının yayılması üzerine Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ne askeri kargo uçağıyla yardım gönderdi. Rusya'daki Chkalovsky Havaalanı'ndan dün sabah kalkış yapan maske ve tıbbi malzeme yüklü AN-124 tipi askeri nakliye uçağı, dün akşam saatlerinde New York'ta bulunan John F. Kennedy Havaalanı'na ulaştı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky yardım ile ilgili açıklama yaparak, "Rusya'ya ait tıbbi yardım malzemesinin bulunduğu uçak, corona virüs ile mücadele kapsamında ABD'ye ulaştırıldı" dedi. Rusya'nın gönderdiği yardımların ABD'li yetkililerin belirlediği noktalarda kullanılacağı ifade edildi.

İHA


İlgili Haberler
İtalya’da corona virüs bilançosu giderek artıyor


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
İnsanlar canıyla cebelleşirken 'Siyaset' yapabilmek
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Devlet Bahçeli’ye... MHP’lilere...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bloomberg: Çin Kovid-19 salgınının gerçek boyutlarını örtbas etti