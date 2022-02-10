ABD’nin başkenti Washington DC’de dün çok sayıda okul yapılan asılsız bomba ihbarlarının ardından tahliye edilmişti. Washington Metropolitan Polis Departmanı (MPD) tarafından yapılan açıklamada, asılsız bomba ihbarı nedeniyle 16 yaşındaki bir gencin tutuklandığı bildirilerek, "Güneydoğu DC’den 16 yaşındaki genç bir erkek, birden fazla bomba tehdidiyle bağlantılı olarak ’terör tehdidiyle’ suçlanarak tutuklandı. MPD bu olayları federal ortaklarıyla birlikte araştırmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Bomba ihbarlarının ardından arama yapılan 6 okulda herhangi bir tehlikeli madde bulunamamıştı.

İHA