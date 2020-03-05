ABD'yi hortum vurdu: 25 ölü
ABD’nin Tennessee eyaletini çifte hortum vurdu. Nashville kentinde 4 km’lik bir bölgeyi önceki gece saatte, 265 km hızla vuran hortum 25 can aldı. 150 binanın yıkıldığı felaket, gece herkes uykudayken yaşandığı için kimsenin sığınacak vakti olmadı. 73 bin kişi elektriksiz kaldığından yardım çalışmaları gecikti. Aralarında çocukların olduğu 70 kişiden haber alınamıyor.
05 Mart 2020, Perşembe 09:33 Son Güncelleme:
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ABD'nin Tennessee eyaletinde meydana gelen hortumda 25 kişi hayatını kaybetti, 150´den fazla kişi de yaralandı. Hortum nedeniyle en çok zarar gören Nashville kentinde çok sayıda evin hasar aldığı, en az 48 binada kısmi çökmelerin meydana geldiği, bazılarının ise tamamen yıkıldığı bildirildi. ABD'nin Tennessee eyaletini hortum vurdu. Yerel medya, hortumda 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 150´den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Tennessee eyaletindeki Nashville kenti başta olmak üzere Putnam, Wilson, Davidson ve Benton ilçelerinde hortumun etkisi yıkıcı oldu.
Yerel medya, çok sayıda evin ve aracın hasar aldığını; en az 48 binanın kısmi olarak ya da tamamen çöktüğünü duyurdu.
https://twitter.com/CNN/status/1235328350014582788
Öte yandan, Nasville Belediye Başkanı John Cooper, kentte acil durum ilan edildiğini açıkladı.
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