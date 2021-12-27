ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, katıldığı CBS News'in 'Face the Nation' isimli programında bir gafa imza attı.

Harris, ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük ulusal güvenlik sorununun ne olduğu sorulduğunda 'demokrasi' yanıtını verdi.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Harris daha sonra demokrasinin bütünlüğü için savaşmaya ihtiyaç olduğunu söyleyerek önceki yorumuna açıklık getirdi.

'Ulusumuza yönelik tehditlerin pek çok yeni şekiller aldığı yeni bir döneme giriyoruz' diyen Harris, otokrasilerin kontrolü ele geçirmesi ve Dünya çapında çok büyük bir etkiye sahip olmasının da tehdit dahilinde olduğunu belirtti.

SUÇU TRUMP'A ATTI

Geçtiğimiz aylarda ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrası yaşananlar hakkında da konuşan Harris suçu bir önceki Trump yönetimine attı.

Harris yaşanılanların Trump yönetiminin Taliban ile imzaladığı anlaşma nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü ve 'Bu yüzden, ABD ile Taliban arasındaki anlaşmaya dayanan bu sorumluluğu üstlendik' dedi.

Başkan Yardımcısı, Biden'ın Afganistan'la olan 20 yıllık savaşını ABD birliklerini geri çekerek sona erdirme kararını 'Tam olarak desteklediğini' söyledi.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Harris, 'Anlaşmayı bozarsak, şu anda tamamen farklı bir durum olacağına karar verdik' dedi ve kararından pişman olmadığının altını çizdi.