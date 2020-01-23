Abha’ya yapılan uçuşlarla birlikte yine Asir yönetim bölgesinde bulunan diğer noktalar için oluşan uçuş trafiğini de düzenleyen Abha Bölgesel Havalimanı, şehir merkezinden 24 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Abha Bölgesel Havalimanı’ndan şehir merkezine gidebilmek için birkaç transfer seçeneği bulunuyor.

Abha’da ne yenir?

Suudi Arabistan mutfağına özgü her yemeği burada da bulmak mümkündür. Genellikle hamur işi, et, pirinç ağırlıklı yemekler yapılmaktadır. Bunların yanı sıra Hint yemekleri ve global fast food zincirlerinin şubeleri de bulunmaktadır.

Kabşah

Uzun taneli pirinç, tavuk, sebze ve baharattan yapılan bir yemektir.

Mtaziz

Tavuk veya koyun eti, kuru soğan, sarımsak ve başta sakız kabak olmak üzere çeşitli sebzeler ile yapılan bir çeşit türlüdür.

Motabbaq

İçi kuru soğan, domates ile kavrulmuş kıymayla doldurulan yufka, sac üzerinde pişirilerek yapılır.

Masoob

Muz, şeker, tarçın, kuru üzüm, bal, badem gibi malzemeler içeren bir çeşit tatlıdır.

Abha’da gezilecek yerler

Abha, I. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun hâkimiyeti altında kalmıştır. 1918'de Asir Prensi, İbn Ayed'in torunu Yahya bin Hasun Al Ayde, Abha'da bağımsız bir krallık kurmuştur. 1920'de Asir, Suudi Arabistan'ın birleşmesi sırasında Nejd'in İbn Suud'a bağlı İkhwan kabileleri tarafından fethedilmiştir. Abha, bölgenin kültürel geçmişi nedeniyle birçok tarihî mekâna sahiptir.

Abha şehri en büyüğü bir kale içeren dört mahalleden oluşmaktadır. Hilltop Kaleleri şehrin karakteristik bir özelliğidir. 1927 yılında yapılmış olan Shadda Sarayı, günümüzde yerel el sanatları ve ev eşyalarının sergilendiği bir müzedir. Abha'da yer alan diğer önemli binalar arasında Abha Ulu Cami ve Saad Gölü'nün yanındaki eğlence parkı bulunmaktadır. Büyük bir Suudi gazetesi olan Al Watan'ın merkez ofisi ve ana matbaaları da Abha'da bulunmaktadır.

Çamur ve Taş Evler

Çamur ve taş evler şehrin eski mimarisini yansıtmaktadır. Eski çamur ve taş evler dikey sıralarda inşa edilmiştir ve üç kattan fazla katı bulunmamaktadır. Duvarlar ısıyı içeriye almayacak kadar kalındır. Geceleri ise çölün serin havasını hapseder. Sıcak havalarda bile bu evlerin içi serindir. Ancak bu evlerden çok sayıda bulunmamaktadır.

Shada Sarayı

Shada Sarayı 1927 yılında inşa edilmiştir. Günümüzde müze olarak hizmet veren saray eski ev aletleri, madeni paralar, birkaç el yazması ve Abha'daki eski yaşamın fotoğraflarını barındırmaktadır.

Jabal Al-Sooda / Kara Dağ

Suudi Arabistan'daki en yüksek zirve 3,3 km yükseklikte bulunan Jabal Al-Sooda’dır. Şehrin ve çevresinin nefes kesen manzarası için burası çok elverişli bir yerdir. Kara Dağ aynı zamanda Asir Festivali sırasında, yamaç paraşütü müsabakalarının yapıldığı yerdir.

Asir Millî Parkı

1976 yılında kurulan 450.000 hektarlık Asir Millî Parkı, Abha'nın önemli cazibe merkezlerinden biridir. Suudi Arabistan'ın en yüksek dağı olan Jabal Soodah'a ev sahipliği yapmaktadır. Yoğun ve bozulmamış ormanı ile her daim puslu dağlar oldukça dikkat çekicidir. Fotoğraf çekmeyi sevenler için mükemmel bir yerdir.

El-Habala Vadisi

Abha, Al-Habala Vadisi'ne yaklaşık 20 dakikalık sürüş mesafesindedir. El-Habala, Arapçada 'halat' anlamına gelir ve köye 'Asılı köy' denilmektedir. Çünkü eskiden buraya tek ulaşım tırmanma halatlarıymış. Köylüler halatları ve kasnakları yıllar boyunca yakındaki kasaba ile ticaret yapmak veya satın aldıkları eşyaları getirmek için bir ulaşım aracı olarak kullanmışlardır. Günümüzde buraya ulaşım teleferik ile sağlanmaktadır.

Resmî kayıtlara göre köy, Türklerin saldırısından kaçmak zorunda kalan Qahtan Kavmi’nin buraya yerleşmesi sonucu kurulmuştur. Bu tehlikeli ancak ilginç yer günümüzde turizme hizmet etmektedir. Yamaç paraşütü için favori bir yer hâline gelmiştir.

Salı Pazarı

Her salı, Abha'daki Al-Mafteheh turizm merkezinin yakınında kurulan pazarda çoğunlukla yerel ürünler, baharatlar ve giysiler satılmaktadır. Bu pazar, genellikle komşu bölgeden gelen yerel halkın ilgisini çekmektedir. Turistler için de değişik bir deneyim olabilir.







