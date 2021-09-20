Abi ve kardeş ilişkisi hem akrabalık hem de arkadaşlık açısından diğer tüm ilişkilerden farklıdır ve bunu en iyi abisi ve kardeşi olanlar bilir. Hem kan bağı hem de can bağı ile bağı ile bağlı olanlar için işte, En güzel (Kısa, anlamlı ve resimli) abi kardeş hakkında sözler…

ABİ KARDEŞ İLE İLGİLİ SÖZLER

Her abi kardeş arasında muhakkak ufak sürtüşmeler ve ufak tartışmalar yaşanabilir ama yaşatan tüm bu tartışmaların ya da sürtüşmelerin onların arasındaki bağı etkilemesi ve azaltması mümkün değildir.

Abiler bazen bir anne gibi şefkatli, bazen de bir baba gibi merhametli olurlar ve her zaman kardeşlerini düşünürler.

Abi ile kardeş gökkuşağının renkleri gibidir. Ayırt etmesi zordur birbiriyle iç içedirler.

Her abi muhakkak canı sıkıldığında kardeşi ile oynamak ister ve onunla uğraşır ama bu bir insanın kardeşi olmasının en güzel yanlarından biridir.

Biz abimle hep oynardık ama abim her zaman kaybederdi, kazanan ise nedense hep ben oluyordum.

Bir problem yaşadığında ya da başına kötü bir olay geldiğinde abine gitmen ve ondan yardım istemen çok doğaldır çünkü tüm herkes sana sırtını dönse ve seni yarı yolda bıraksa bile abin tüm kötülüklere rağmen yanında durur ve sana yardım eder.

Abim için güzel sözlerin hangisini kullansam ona az gelir o sözlerin en güzeline layıktır.

Abi olmak demek büyük bir sorumluluktur. Ayrıca bir insan abi olduğu sürece küçük kardeşine karşı çok fazla emek verir ve ona karşı tüm sorumluluklarını yerine getirmeye çalışır.

Abi kardeş dediğin asla ayrılmaz bir bütündür çünkü abi ve kardeş arasında asla kopamayacak kadar kuvvetli bir bağdır.

Karanlık gecelerimi aydınlatansın, yol gösterensin, ömür verensin abi.

İnsanın abisi olması demek aslında çok güzeldir. Çünkü her problemde yanında olan ve iyi ya da kötü her olayda arayıp da her şeyi anlatıp fikir isteyeceğin sana yardımcı olabilecek biri vardır.

Benim koruyucu meleğim kim diye sorsalar sen derim abi.

Abi ve kardeş hayatı boyunca birlikte olan ve hayatın getirdiği tüm iyiliği de kötülüğü de beraber atlatması beklenen kişilerdir.

Senin varlığın bana huzur, güven, mutluluk verir.

EN GÜZEL ABİ KARDEŞ HAKKINDA SÖZLER

Abi kardeşin bağı abisi ya da kardeşi olmayan insanlar için anlaması çok zor bir şeydir. Çünkü abin olması demek hep bir koruyucu meleğin olması demekken bir kardeşin olması da küçük yaştan itibaren ebeveynliği öğrenmek demektir.

Sen benim hayatıma renk katan, geleceğime yol gösteren abimsin.

Her zaman bir abim olsun istedim çünkü bir abin olması demek başın belaya girdiğinde ya da bir problem yaşadığında kimseyi hiç düşünmeden direkt olarak arayacağın biri olması demektir.

Kardeşlik asla son bulmayacaktır seninle birlikte. Yaşama hayat, hayata yaşam olansın.

Bir insanın kardeşi olduğu zaman ister istemez ona ebeveyn olur ve ona sahip çıkıp koruma içgüdüsü ile hareket etmeye başlar.

Abi kardeş ilişkisi insanların çok zor anlayacakları bir bağdır. Çünkü aynı anneden doğma ve tüm hayatını birbirini korumak ve birlikte olmak gibi güdüler üzerine kurmuşlardır.

Küçük bir kızım sen ise beni gölgenle koruyan kocaman bir çınar ağacısın.

İnsanın bir abisi olmak demek her zaman koruyucusu olan birinin olması ya da bir kendisine babalık yapan ve onu koruyup kollamak isteyen birinin de olması demektir.

Annem bana kızdığı vaki göğsünü annemin önüne bir siper edip beni korudun. Ben senin gibi bir abim şemsiyesinin altında büyüdüm. Seni bir gün değil her zaman seveceğim canım abim.

Herkesin muhakkak her zaman sığınacağı ve kendisine liman belirleyebileceği bir abisi olmalıdır çünkü abi denilen kişi bir insanın sorgusuz sualsiz güvendiği ve o kişiye her konuda desteğini asla ama asla esirgemeyen kişidir.

Kardeşim olması demek hem çok güzel bir dost hem daimî bir arkadaş hem de hep koruyup kollaman gereken bir insanın olması demektir.

Karanlık gecelerimi aydınlatansın, yol gösterensin, ömür verensin abi.

Herkesin bir kardeşi olmalıdır muhakkak çünkü kardeş demek senden küçük bir insanın gözlerini kocaman aça aça senin deneyimine bakmasıdır.

KISA, ANLAMLI VE RESİMLİ ABİ KARDEŞ SÖZLERİ

Bir insanın kardeşi olması ona hem koruma içgüdüsünü hem de kendinden küçük olan insanı her şeyden sakınıp ona yardım etme isteğini oluşturur.

Abi ve kardeş tek bir beden gibidirler. Birinin yüreği yandığı zaman diğerinin ki de yanar, birisi güldüğü zaman diğeri de güler.

Kaç yaşına gelir ise gelsin kardeş dediğin insan senin gözünde her zaman küçük ve her zaman çocuktur. Kaç yaşına gelir ise gelsin onu hep korumak ve kollamak istersin.

Arkadaşın olabilir, dostun olabilir ya da çevrende çok sevdiğin insanlar olabilir ama bunların hiçbiri senin kardeşin gibi sana iyi davranmaz ya da senin ile beraber olamaz.

Her insanın bir abisi olmalı güven veren, güven kokan ve insanın bir abisi olmalı senin gibi iyi kalpli insan olan.

Bir kardeşim olduğu zaman ona abiliğin getirdiği tüm sorumlulukları gösterip güzel bir hayat yaşaması için mücadele edeceğim. Çünkü abi olmak ve bir kardeşe sahip olmak bunu gerektirir.

İnsan abisine karşı inanılmaz bir saygı ve hayranlık beslemelidir. Çünkü abi, insanın gördüğü hem bir rol model hem de bir idoldür.

Sen geleceksin, ömürsün hayatsın abi.

Duygular var anlatılmayan, sen varsın tarif edilemeyen abi.

Kardeşlik sözlerde biter ama atan kalpte hiçbir zaman bitmez.

Senin yürüyüşün bana ilham kaynağı olan yardım edendir aslında.

Abi seni kelimelerle anlatamam, sen yol gösteren bana öğretensin.

Kanatsız bir melek gibiyim, sen benim dünyadaki kanatlarımsın abicim.

Herkese nasip olmaz senin gibi iyi kalpli bir abi, güven veren, güven kokan can insan.

Benim güzel abime en güzel sözüm seni çok seviyorum olsun, beni hiçbir zaman unutmasın.

Benim güzel abime olsun en güzel kelam, ondan bana gelecek en güzel hediyedir bir selam.

Fırtınalı günlerde benim alabora olmamı önledin. Sen benim her zaman sığınacak en güvenli limanım oldun.

İyi ki varsın canım abim. Allah’ım sana uzun ve hayırlı ömür nasip etsin. Seni hiçbir zaman bizden ayırmasın.

Babamdan sonra sen baba oldun bize, yol gösterdin evimize baktın hayatımızı güzelleştirdin. Senin hakkın asla ödenmez.

Sana ne desem bilmiyorum baba mı, anne mi, yoksa bunların hepsinin olduğu bir insan olan abi mi? Canım abim seni çok özledim.

Benim abim abilerin en güzeli ve en iyisidir. Kimse benim abimle abisini yarıştırmaya kalkmasın sonra büyük bir hezimet yaşar.

Abi kelimesi ne kadar derin anlamlı bir kelimedir. Abi demek bir baba, bir anne, her zaman kardeşini koruyan kollayan demektir.

Su gibisin beni kardeşin diye sardığın zaman seni daha çok seviyorum. Öyle narinsin ki dokunuşların anne şefkatini hissettiriyor.

Bana her zaman destek veren, en zor anımda yanımda olan, onu kırdığımda bile bana gülen bir abim var benim. Ben onu çok seviyorum.

Ayağım takılıp ne zaman yere düşsem abim aklıma gelir, çünkü benim abim yanımdayken ben hiçbir zaman yere düşmedim. Her zaman o benim elimden tutanım olmuştur güzel abim seni çok özledim çok seviyorum.







