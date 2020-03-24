Yaygın bilinenin aksine; yıllardır tablolarda, internette, gazetelerde sık sık karşılaştığımız ve Abidin Dino'nun Mutluluğun resmi diye satılan resim, aslında ABD'li ressam Dianne Dengel'in 'Home Sweet Home' isimli resmidir. Nazım Hikmet'in Saman Sarısı şiirinde Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?/İşin kolayına kaçmadan ama/Gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini değil/Ne de ak örtüde elmaların/Ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolanan kırmızı balığınkini/Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? dizeleri doğrudur, ancak Dino bu 'Mutluluğun Resmi'ni hiçbir zaman resmetmemiştir. Bunun yerine Dino, Nazım'a şu dizelerle karşılık verir: Mavi gözlerinde yanıp tutuşan hasretle kucaklayabilseydim seninle, bir daha./Davullar çalsa, zurnalar söyleseydi/Bağrımıza bassaydık seni Nazım,/Yapardım mutluluğun resmini.

Neler yaptı?

23 Mart 1913’te İstanbul’da doğdu. Divân-ı Muhasebât Müdürü Rasih Bey ile müzik sanatla yakından ilgili Saffet Hanım’ın oğlu Abidin, ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğduğu yıl ailesi Cenevre’ye taşınınca, çocukluğu Avrupa’da geçti. 1925’te ailesiyle birlikte İstanbul’a döndü. Robert Koleji’nde öğrenim görmeye başladı, ancak anne ve babasının ölümünün ardından sanata ağırlık vermek için okulu yarıda bıraktı. 1930'lu yılların başında artık dergi ve gazetelerde gerek yazıları, gerek resimleri kendine yer bulmaya, genç yaşta saygı görmeye başladı. Halkın Dostu Gazetesi’nde yayımlanan Atatürk’ü konu alan, çizgilerle süslü röportajı ile Atatürk’ün de beğenisini kazandı.

D Grubu yılları

1933'te D Grubu sanat grubunu arkadaşlarıyla birlikte kurdular. Grup, memlekette sanatın gelişmesini ve yayılmasını sağlamak istiyordu. Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Cezayir, ABD gibi ülkelerde sergiler açtı, yurt dışında Fransa Plastik Sanatlar Birliği Onursal Başkanlığı, New York Dünya Sanat Sergisi Danışmanlığı gibi görevler üstlendi. Siyasi düşünceleri nedeniyle bir süre Türkiye'de sürgünde yaşadıktan sonra önce Roma’da sonra da 1952'den itibaren yaşamını Paris'te sürdürdü. Abidin Dino 1939'da Türkiye'ye döndü, 1941'de arkadaşlarıyla Yeniler Grubu'nu oluşturdu. Grubun açtığı ve liman çevresindeki balıkçıları konu alan sergi, büyük ilgi uyandırdı.

Adı giderek daha fazla duyuldu

1966'da yönettiği Dünya Futbol Kupası'nı konu alan 'Gol' adlı belgesel filmle İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından yönetmen Robert Joseph Flaherty anısına verilen belgesel film ödülünü aldı. 1990'da tiroid kanseri teşhisi konan sanatçı, 7 Aralık 1993 günü Paris'te yaşamını yitirdi. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Aşiyan'daki aile mezarlığında toprağa verildi.



