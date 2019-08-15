Abla-kardeş gençliği Ajda Pekkan bayramın ikinci günü Kıbrıs'taki Merit Royal'de sahneye çıktı. Süperstar 40'lı yaşlarda gibi duruyordu. Kardeşi Semiramis Pekkan'ı da görenler ''Her şey değişiyor, bir tek Pekkanlar aynı kalıyor'' yorumunu yaptı.