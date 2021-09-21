Abla kardeş ile ilgili sözler, her zaman sosyal medyada en çok aranan sözler arasında yer alıyor. Ablasına ve kardeşine olan sevgisini ve bağlılığını dile getirmek isteyenler için en güzel, kısa, anlamlı ve resimli abla kardeş hakkında sözleri bir araya getirdik…

ABLA KARDEŞ İLE İLGİLİ SÖZLER

Sevmeyi sevilmeyi hep seninle birlikte öğrendim canım ablam.

Eğer hayatta bir kardeşin varsa çok şanslısın demektir ama hayatında bir ablam varsa dünyanın en şanslı insanı sensindir.

Yürеği tеmiz bir insаn tаnıdım. Çok tаtlıydı iyi niyеtli biriydi. İyi kötü hеp bеnim yаnımdаydı o. Kimdi o dеmе bаnа o bеnim cаnım аblаmdı.

Melekler görevlendirildiği insanlara, iyiliği, güzelliği ve mutlu olmayı öğretirlermiş. Bende tüm bunları senden öğrendim ablaların en güzeli.

Aile olmak ne güzel şey kardeş olmak canın sıkkınken başını ablanın omuzuna dayamak. Ondan güç almak.

Bana bir tek dilek hakkımın olduğunu söyleselerdi, ben yine sen gibi bir ablam olmasını isterdim.

Sen elimden tutup yürütmeseydin, bana hayatın güzelliklerini, tehlikelerini öğretmeseydin, şimdi ben böyle iyi yaşayabilir miydim canım ablam. Bu hayatta ne öğrendiysem hepsi senin sayende güzel ablam.

İki kardeş birbiriyle hiç anlaşamaz derler, ilk önce birbirlerini sevseler dahi, sonra evlenince birbirini aramaz sormazlar derlerse, onlara bizden bahset ablam.

Kardeşlik ne arkadaşlık gibidir ne de dostluk. Kardeşlik sürdürmesi çok zor bir sanat gibidir. Ne ondan ayrı yaşayabilirsin ne de ona küs durabilirsin.

Sana söyleyecek o kadar çok söz varken ben sadece ablamı çok sevdiğimi söylemek istedim.

Kardeş zorunlu seçilmiş arkadaştır. Arkadaş ise en iyi seçilmiş kardeştir.

Deniz derindir durulmaz kardeşlik ebedidir unutulmaz.

Bizi kardeş yapan, aradaki kan bağı değil, içerideki kalptir. Ve kardeş dediğin, iyi ve kötü her anında yanında hissettiğindir.

Gözünden akan yaşa ortak olacak kaç kişi var ki kardeşten başka.

Küçükken hatırlarım da sevmeyi bir türlü öğrenememiştim ama ben büyürken sen hep yanımdaydın ve bana sevmeyi sevilmeyi öğrettin. Koca yürekli melek ablam seni çok ama çok seviyorum. Sen kardeşlerin en değerlisisin.

Kardeş dediğin insan senin kusurlarını sana söylemeli. Sürekli o kusurları gizleyerek, senin tekrar kusur işlemene engel olabilmeli.

Kardeş dediğin annedir, babadır, abidir. Kısacası saygıda kusur etmeyeceğin ender insanlardan bir tanesidir.

Bu dünyadaki herkes kardeştir, önemli olan o kardeşlik bağını bulmaktır.

Kardeş gibi yaşamayı öğrenemediğimiz sürece, acı çekmeye mahkum hale geleceğiz. Kardeşlik, sevginin ve dostluğun göstergesidir.

Senin gibi bir ablam olduğu için duymuş olduğum mutluluk ve gururu sözler ile nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Beni yürekten sevdiğini her zaman bana hissettirdiğin ve dünyada yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ediyorum. Seni seviyorum ablacım.

Kardeş sevgisi diye bir şey var, kelimelerle anlatılmayan.

Ablaya söylenecek o kadar söz varken ben sadece seni ne kadar çok sevdiğimi söylemek istedim. Sanırım bu her şeyi sana açıklıyorduk. Canım ablam.

Hayatım kötüye giderken hep yanımda olmak zorunda mısın? Bazen seni yorduğumu üzdüğü düşünüyorum ama o koskocaman yüreğini görüp de hissedince bu endişelerimin yersiz olduğunu görüyorum. Anne sevgisi bir abla sevgisi ise ikiymiş.

Ben büyürken yanımda hep sen vardın, ben büyüdüm adam oldum ama yine yanımda hep sen oldun. Anladım ki sen benim ömrüm boyunca yanımda olacak can ablamsın.

Gel hayat gel üstüme üstüme ne kadar zorluğun ne kadar güçlüğün varsa topla gel sen beni güçsüz bulabilirsin ama benim arkamda dağlar kadar güçlü bir ablam var. Sen daha onu tanımamışsın.

Büyüdükçe uzaklaşıyoruz; çocukluktaki masumiyetimiz kayboluyor çünkü. Ama şunu bil: Kaç yaşıma gelirsem geleyim, sen hep benim küçük kız kardeşimsin. Ve ben yine senin için herkesi, her şeyi karşıma alırım.

EN GÜZEL, KISA, ANLAMLI VE RESİMLİ ABLA KARDEŞ HAKKINDA SÖZLER

Bizim ömrümüzde ırmaklar vardır, sularında hayallerimizi yüzdürdüğümüz. Bizim ömrümüzde kardeşlerimiz vardır, günlerimiz ayrı geçtiğinde üzüldüğümüz.

Kardeşlik, son bulmayan arkadaşlıklardan doğar.

Yükü kardeşlik olanın beli bükülür, gönlü bükülmez.

Dostluğun kolları bir yere kadar uzanır. Kardeşliğin ki kalplere kadar.

Kardeştik. Biz iki kardeştik can ver deseler ölendik sürmeli gözlerde badem kekik kokan dağlarında koşan el ele verdik mi gökyüzünde uçan kuş yeryüzünde çocuktuk.

Gül kokusu akşamlarda dost hasreti yaşadık belki yeri geldi ayrılıklara ağladık ama kalbimizde yaşattığımız kardeşlerimizi asla unutmadık.

Küçüktüm cahildim sen bana hayat getirdin ablam.

Dünyada annenizden sonra sizi en çok seven bir başka kadına abla denir.

Dünya üzerindeki en zorlu ama en keyifli sanat nedir diye sorulacak olursa buna cevabım kardeşlik olurdu. Ablacım sen bu dünyadaki benim için en büyük sanatçı oluyorsun bu sebeple. Ne olursa olsun seni hep sevecek ve unutmayacağım. Minik kardeşin.

Geçmişime dönüp baktığımda anılarımın arasında gözyaşları içinde kalıyorum. Sonra oradan bir melek çıkıyor sislerin arasından elimden tutup beni mutlu ediyor, korkma yaşamaktan diyor ben her zaman seninleyim diyor. Seni çok özledim melek ablam.

Canım ablam seninle aynı odayı paylaşmak, aynı masanın etrafında yemek yemek, seni sinir etmek, sonra da boynuna sarılmak ne güzeldi. O günleri özledim, seni özledim ablacığım.

Dostluklara mesken bu yürek aşıklara değil sevgilinin gözlerine değil kardeşinin sözlerine, selamına merhabasına muhtaç bu yürek merhaba ey güzel kardeşim bu gece de gönlümdesin.

Gerçek kardeş: İlk gözyaşını görür; ikinciyi yakalar, üçüncüyü durdurur.

Bu acımasız ve güvensiz hayatta koşulsuz ve en çok güvendiğim kişi sensin. Senin gibi bir ablam olduğu için hem mutlu hem de gururluyum. Canım ablam hep kalbimdesin sağlıcakla kal.

Her kardeşliğin gökyüzünde bir meleği varmış, yeryüzünde biten her kardeşlik için gökyüzünde bir melek ağlarmış, sana ant olsun ki bizim meleğimiz asla ağlamayacak kardeşim.

Hediyen yolda ablacım seni hiç unutur muyum, hani sen beni hiç unutmadın o tatlı yanaklarından öpüyorum.

Sanırım seni tarif etmenin en güzel yolu canım olmandır.

Herkesin bir ablası olmalı bu hayatta yeri geldi sırdaş yeri geldi yoldaş…

Ablam sana ne söylesem az olur yaptığın fedakarlıklar asla ödenmez.

Hayatımda en çok sana güvendim, senden başka güvenecek kimsem yok.

Abladan daha güzel bir kelime var mı bu dünyada cümleleri süsleyebilen.

Annemin vefatından sonra annem oldun seni çok seviyorum.

Sevgim yürekten hiçbir sevgi ile ölçülmeyecek kadar büyük ablacım.

Dünyanın en değerli insanı olan ablacım seni çok seviyorum.

Hayatta hiçbir şeyin olmayabilir ta ki bir ablan varsa en kıymetli hazineye sahipsin demektir.

Anneden geriye kalan en güzel şey abladır.

Ablaların bir tanesi hayatımda senin kadar iyi birisini tanımadım.

Ablam için güzel bir söz yazayım dedim ama senin kadar güzel bir şey bulamadım. Sen sözler ile kelimeler ile ifade edilemeyecek kadar güzelsin. Aynı zamanda benim sevgimi ifade edecek kelime ve sözlerde daha yazılmadı. Canım ablacım.